Arezzo, ci sono 79 casi in più di Coronavirus (23 a Bibbiena) e tre persone morte di 75, 78 e 88 anni. In crescita gli attualmente positivi

E' alto ad Arezzo e provincia il numero di nuovi positivi al Coronavirus oggi domenica 10 gennaio 2021. Sono 79 a fronte di 700 tamponi. Gli attualmente positivi sono in crescita ulteriore: 898. Le guarigioni sono 28. Tre i deceduti: sono due donne di 88 e 75 anni e un uomo di 78 anni. In cura a domicilio sono 668 persone, in quarantena come contatti di caso 1508 persone.

In ospedale 67 pazienti nei reparti Covid e 17 in Terapia intensiva. Nei giorni precedenti i casi erano stati , a ritroso, 44, 65, 41, 84 il giorno dell'Epifania.

Nella distribuzione geografica dei nuovi casi risulta che a Bibbiena sono 23, ad Arezzo 13, a Cortona 7, a Sansepolcro 5, a Terranuova e ad Anghiari 4, a Poppi 3. Ci sono 2 casi ciascuno nei comuni di Castelfranco Piandiscò, Castiglion Fiorentino, Foiano, Laterina Pergine, Montevarchi ed un caso nei comuni di Bucine, Castiglion Fibocchi, Cavriglia, Civitella, Loro Ciuffenna, Marciano, Monte San Savino, Pieve Santo Stefano, Pratovecchio Stia, Subbiano.

