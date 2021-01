Arezzo, Coronavirus: a Bibbiena è terza ondata e il sindaco: "No allarmismo, usiamo la testa". Nell'Aretino trend raddoppiato da dicembre

10 gennaio 2021 a

Situazione Coronavirus in evoluzione. In provincia di Arezzo il trend dei nuovi casi di contagio è in ascesa e la media giornaliera dei positivi in più è doppia rispetto a dicembre. La situazione più pesante si riscontra a Bibbiena dove in un solo giorno, oggi domenica 10 gennaio 2021, sono emersi dai tamponi 23 positivi.

Andando per ordine. L'escalation dei nuovi infettati è evidente dai numeri forniti dalla Asl (oggi 79 positivi) e la media dei primi dieci giorni di gennaio è di 51,8 casi in più al giorno. Nel mese di dicembre la media era invece la metà: 26 casi al giorno, salita a 32 alla fine del mese.

A Bibbiena il sindaco Filippo Vagnoli si è rivolto alla popolazione con un video messaggio nel quale, con chiarezza, ha esposto i numeri e rivolto l'appello ai cittadini a non cadere in inutili "allarmismi", ma ad "usare la testa" con consapevolezza e buon senso. Pur non nascondendo che si tratta di "numeri importanti" e la giornata odierna si è rivelata "complicata", ha invitato a riflettere su quella che appare una impennata da terza ondata.

Da inizio 2021 sono 80 i nuovi positivi (rispetto ai 95 totali) e di questi 30 fanno riferimento alla Rsa di Serravalle: ospiti, operatori e familiari di operatori. I restanti 30 positivi bibbienesi si riferiscono a 15 famiglie. Tra i contagiati, tanto per non allarmarsi sulle scuole, c'è solo un alunno della scuola dell'obbligo, ed è stato individuato con lo screening, e ci sono due studenti delle superiori (gli istituti erano chiusi come tutti, riapriranno domani). Il sindaco ha detto che non ci sono focolai veri e propri ma ambiti familiari circoscritti.

Vagnoli ha invitato a non fare assembramenti familiari perché per un sintomatico ce ne sono due asintomatici e questo può favorire la diffusione del virus. Nel momento non facile per la comunità di Bibbiena ha invitato a rimanere uniti e ad adottare tutte le note misure di contenimento dell'infezione.

Da domani scatta la zona gialla, da vivere con massima attenzione e responsabilità.

