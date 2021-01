Arezzo, si rialza il numero di nuovi positivi al Coronavirus: 53. Situazione ricoverati in ospedale più leggera

12 gennaio 2021 a

I nuovi casi di positività al Coronavirus tornano a salire ad Arezzo e provincia: 53 nelle ultime ventiquattro ore, dopo il break di ieri con solo 19 casi in una fase in cui, rispetto a dicembre, èla media giornaliera è raddoppiata, sopra le 50 unità.

Il bollettino della Asl Toscana sud est per oggi, martedì 12 gennaio, dice che le persone attualmente in carico sono 873, in calo rispetto alle 890 di ieri. Le guarigioni sono 19 e nessun decesso. Continuano a fornire cifre totalmente diverse l'Asl e la Regione Toscana. I tamponi effettuati sono stati 881, in cura domiciliare ci sono 642 persone e in quarantena come contatti di casi 1474 persone.

In ospedale i pazienti seguiti in Terapia Intensiva sono 17 (la Asl aveva diffuso un dato errato nel report, indicando ben 28 degenti, poi ha corretto) mentre nei reparti della bolla Covid i pazienti sono 61.

Quanto alla distribuzione dei 53 nuovi casi sul territorio, 7 sono ad Arezzo, 6 a Bucine, 5 sono a Sansepolcro, 3 casi ciascuno nei comuni di Bibbiena, Castiglion Fiorentino, Chiusi della Verna, Laterina, Loro Ciuffenna, Monte San Savino, Pergine Valdarno, 2 casi ciascuno a Cavriglia, Cortona, Lucignano, Montevarchi, San Giovanni Valdarno, Terranuova. Un caso ciascuno nei comuni di Castel San Niccolò, Castelfranco Piandiscò, Civitella, Pieve Santo Stefano, Subbiano.

