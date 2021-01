Covid, altri 43 casi nell'Aretino e c'è anche un decesso

13 gennaio 2021 a

Il numero dei nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 105 unità di cui 43 nella provincia di Arezzo per i quali sono stati effettuati 949 tamponi. C'è anche un decesso, un uomo di 90 all'ospedale San Donato di Arezzo. I nuovi contagi nel capoluogo sono 19. Cinque a Bibbiena e otto a Sansepolcro. Le persone positive in carico sono 873, si registrano 32 guarigioni. I ricoverati in bolla Covid al San Donato sono 67 e 17 in terapia intensiva come 24 ore prima. Il numero delle persone in quarantena è di 1487.

