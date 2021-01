Arezzo, auto distrutta dal fuoco a Terranuova Bracciolini: accertamenti sull'origine dell'incendio

14 gennaio 2021 a

Incendio a Terranuova Bracciolini prima dell'alba di oggi, giovedì 14 gennaio 2021. Un'auto parcheggiata in un'area privata in località Le Ville è stata distrutta dalle fiamme. Erano le 5 quando è giunta la chiamata ai vigili del fuoco. Il mezzo era completamente avvolto dal rogo.

Sul posto sono intervenuti i pompieri del distaccamento di Montevarchi che hanno domato l'incendio e messo la zona in sicurezza. Nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo, mentre l'automobile è stata completamente divorata dal fuoco. I contorni del fatto non sono ancora chiari: da stabilire le cause dell'incendio. Accertamenti dei carabinieri di Terranuova e dei tecnici dei Vigili del fuoco per appurare se si è trattato di un atto doloso..

