Sei feriti nello scontro tra un'ambulanza che stava rispondendo ad una richiesta di intervento e un'auto. E' successo in Valdarno

Scontro frontale tra ambulanza e auto questo pomeriggio, giovedì 14 gennaio, a Levane , all'incrocio tra via Aretina e via Amendola, attorno alle 15.30. 6 i feriti: 5 nell'ambulanza che stava rispondendo ad una richiesta di intervento. Tutti sono stati trasportati all'ospedale del Valdarno in codice giallo. Oltre ai mezzi del 118, su posto sono intervenuti anche Vigili del fuoco e Polizia municipale. La ferita nell'auto è una donna di 27 anni residente a Bucine. 5 i feriti nell'ambulanza. Sono 2 infermiere, entrambe residenti ad Arezzo di 53 e 49 anni. E 3 operatori di un'associazione di volontariato: 1 donna di 55 anni residente a Pergine Laterina, 1 uomo di 18 anni residente nello stesso comune e un uomo di 22 anni residente a Loro Ciuffenna. In seguito a questo incidente, un'altra ambulanza e l'auto medica si sono recati sul luogo di destinazione del mezzo coinvolto nello scontro.

