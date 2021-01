Coronavirus, ad Arezzo oggi 45 casi in più e i positivi tornano sopra 900. Un morto e numero dei ricoverati stabile

14 gennaio 2021 a

a

a

Coronavirus, torna sopra le 900 unità (903) il numero di persone attualmente positive nel territorio di Arezzo e provincia. Lo riporta il bollettino della Asl Toscana sud est. I nuovi positivi sono 45 (ieri erano 43) ed è morto un uomo di 90 anni ricoverato all'ospedale San Donato. I tamponi effettuati sono 820, le guarigioni 16.

Stabile la situazione numerica dei ricoverati: 65 nei reparti Covid e 17 in Terapia intensiva. In cura domiciliare ci sono 667 persone e 1.538 gli aretini in quarantena come contatti di caso.

Quanto alla distribuzione geografica dei nuovi casi, 13 i positivi ad Arezzo, 8 a Cortona, 5 ciascuno a Bibbiena, Marciano, un caso ciascuno nei comuni di Anghiari, Bucine, Castelfranco Piandiscò, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Civitella, Laterina Pergine, Monte San Savino, Monterchi, Montevarchi, San Giovanni, Sansepolcro, Terranuova.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.