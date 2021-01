Arezzo, due feriti nello scontro fra camion e auto al Torrino

15 gennaio 2021 a

Scontro frontale tra camion e auto oggi intorno alle 13 lungo la 73 ad Arezzo nella zona del Torrino all'altezza del bivio per lo Scopetone. Due le persone rimaste ferite . Le loro condizioni sono risultate meno gravi di quanto appariva in un primo momento, anche rispetto a come si presentavano i mezzi dopo l'impatto. Tutti e due i feriti sono stati trasportati in codice giallo a bordo di ambulanze all'ospedale San Donato. L'eliambulanza è atterrata sul posto ma è stata fatta rientrare. Accertamenti in corso sull'esatta dinamica della collisione. Disagi alla circolazione nei collegamenti con la Valtiberina.

IN AGGIORNAMENTO

