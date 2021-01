Ottantenne esce per una commissione a Faenza, ciclista lo trova in un bosco ad Arezzo: recuperato dai carabinieri

15 gennaio 2021 a

Ottantenne esce di casa a Faenza per una commissione ma inizia a vagare e viene trovato a centinaia di chilometri di distanza. Vagava a Lignano, in una zona di bosco nel comune di Arezzo. E' successo nella mattinata di giovedì 14 gennaio e la disavventura ha avuto il suo lieto fine grazie alla segnalazione di un ciclista. Il biker che transitava nella montagna aretina ha telefonato al 112 e i carabinieri sono intervenuti. L'anziano non si rendeva conto dove era arrivato. L'auto era in panne. La sua situazione si sarebbe complicata con il sopraggiungere del buio e del freddo. Erano le 14 quando l'ottantenne è stato identificato e l'allarme è rientrato. I familiari preoccupati per il mancato rientro a casa avevano presentato la denuncia. Una volta avvisati sono arrivati in Toscana dall'Emilia Romagna e l'uomo è stato affidato loro. Per le condizioni di salute e per la circostanza del tutto particolare, ovviamente non è scattata la sanzione per l'anziano che è uscito dalla sua regione.

