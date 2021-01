Covid, 44 nuovi casi nell'Aretino. C'è un altro decesso, lieve aumento di ricoverati

15 gennaio 2021 a

Sono 44 i nuovi casi nell’Aretino a fronte di 881 tamponi. Le persone positive in carico sono 914 e si registrano 24 guarigioni e un decesso. Si tratta di una donna di 93 anni morta all’ospedale San Donato di Arezzo. I nuovi casi nel capoluogo sono 11.

Così negli altri comuni: Bibbiena 2, Bucine 3, Capolona 3, Castiglion Fiorentino 2, Chiusi della Verna 1, Cortona 2, Foiano della Chiana 4, Laterina Pergine Valdarno 1, Loro Ciuffenna 1, Lucignano 1, Marciano della Chiana 2, Monte San Savino 1, Montevarchi 5, San Giovanni 1, Sansepolcro 2, Terranuova Bracciolini 2. Aumentano di cinque unità i ricoverati in bolla Covid, mentre restano 17 quelli in terapia intensiva sempre al San Donato di Arezzo. Le persone positive in carico sono 914 di cui a domicilio 669. Il numero di persone contatti stretti in quarantena è di 1655.

I 44 casi nell’Aretino sono così spalmati: 2 nella fascia di età tra 0 e 18 anni, 10 tra 19 e 34 anni, 7 tra 35 e 49 anni, 14 tra 50 e 64 anni, 7 tra 65 e 79 anni e infine 4 sopra gli 80 anni.

Per quanto riguarda le altre province della Asl Toscana Sud Est, nel Senese ci sono 33 casi, mentre in provincia di Grosseto 8. I ricoverati in bolla Covid presso l’ospedale della Misericordia di Grosseto sono 37, sette in terapia intensiva.

