Arezzo, la protesta dei ristoranti: luci accese e tavoli apparecchiati. "La gente è con noi"

Ci sono i tavoli apparecchiati e le luci accese. Sono circa una ventina i ristoranti aretini che hanno appeso fuori il cartello “Io apro”, il titolo della manifestazione pacifica che durerà fino a domani. Locali aperti, ma dentro nessun cliente e nessuna somministrazione di cibo e bevande. Solo una sorta di flash mob per chiedere di potere riaprire in sicurezza e chiedere chiarezza al Governo. “Ci siamo riusciti”, dicono gli organizzatori che anche stasera e domani terranno i locali aperti fino alle 22. “Quello che si respira - proseguono i ristoratori aretini - è la soddisfazione di coloro che hanno partecipato, per il semplice fatto che abbiamo avuto la conferma che la maggioranza della gente è dalla nostra parte. Nel senso che le persone capiscono la situazione e l’emergenza nella quale ci troviamo e hanno voglia di darci una mano”. Da Panini & Co. al ristorante “Da Mariano” a Saione, fino al Mivà in piazza Sant’Agostino, tutti i locali avevano le luci accese e le tavole apparecchiate tanto che qualcuno ha pure chiesto se era possibile cenare. “Tante persone hanno chiamato o si sono fermate - proseguono i ristoratori - per venire a cena. A nessuno interessava delle multe. Gente che è passata e si è fatta la foto e ha chiesto da bere e ha voluto e ripeto voluto pagare il doppio, perché ci hanno detto ‘è giusto così’”.

“Tanta solidarietà. E’ questa la parola giusta. Comprensione e solidarietà. La gente capisce quello che stiamo passando ed è con noi. Perché non dimentichiamoci che se un ristorante è chiuso, ci rimettono anche i produttori di vino e carni”.

La protesta, come detto, proseguirà anche stasera e domani, sempre con le stesse modalità, cioè locali aperti e luci accese, ma niente somministrazioni di vini e bevande. Durante le ore della manifestazione, polizia municipale e forze dell’ordine hanno vigilato per tutta la sera. “Quello che chiediamo - dicono ancora i ristoratori - è potere riaprire in sicurezza. Abbiamo fatto di tutto quando a maggio abbiamo riaperto i nostri locali. Divisori, gel, distanze. Il Covid non si prende nei bar o nei ristoranti. Dateci la possibilità di tornare a lavorare, perché è un anno che siamo chiusi e le spese fisse ci sono sempre. I conti e le somme da pagare aumentano sempre di più”. Ciò che vorrebbero i ristoratori sono anche più controlli: “Se in un locale ci possono stare dieci persone e ad un controllo ce ne sono più, è giusto chevenivamo sanzionati. Perché il Covid non è vero che si prende solo nei bar o solo nei ristoranti. Ci sono ristoratori pronti ad aprire solo su prenotazione. L’importante è tornare a lavorare”. Alle 22, come da Dpcm, per via del coprifuoco, le luci dei ristoranti si sono spente, ma stasera e domani i ristoratori sono pronti di nuovo a riaccenderle.

“Non facciamo nulla di male, la gente è con noi. Perché ha voglia anche di tornare ad uscire, di incontrarsi e di stare insieme”, dicono gli organizzatori.

