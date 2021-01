Covid, 50 casi nell'Aretino. C'è un altro decesso: un uomo di 87 anni

16 gennaio 2021 a

Il numero dei nuovi casi positivi nella Asl Toscana Sud Est è di 96 unità di cui 50 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 1071 tamponi. Le persone positive in carico sono 932. Si registrano 19 guarigioni e un decesso. Un uomo di 87 anni morto all'ospedale di Arezzo. Nel capoluogo sono 16 i casi, nel resto della provincia: Bibbiena 6, Bucine 3, Castel Focognano 1, Cavriglia 1, Cortona 4, Foiano della Chiana 1, Laterina Pergine Valdarno 2, Loro Ciuffenna 1, Lucignano 2, Montevarchi 2, San Giovanni Valdarno 4, Sansepolcro 2, Talla 1, Terranuova Bracciolini 4.I ricoveri in bolla Covid sono 71, 15 in terapia intensiva. Le persone positive in carico sono 932 di cui a domicilio 693. Le persone in quarantena sono 1754.

