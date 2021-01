L'Arezzo perde ed è sempre più ultimo. Fiducia a tempo all'allenatore Camplone

16 gennaio 2021 a

Non c'è pace nell'Arezzo che è sempre più ultimo in classifica. Perde anche con il Cesena al Comunale, ma l'allenatore Camplone, per ora, resta in sella. Al termine della partita c'è stata una riunione tra i dirigenti che hanno deciso di dare fiducia al tecnico almeno fino al prossimo match, domenica 24 gennaio, sul campo del Feralpi Salò. L'Arezzo regala il primo tempo al Cesena che chiude praticamente il match con le reti di Favale e Bortolussi. Nella ripresa gli amaranto ci provano, ma senza combinare niente. Prima della partita bella coreografia dei tifosi che hanno atteso, fuori dallo stadio, l'arrivo della dirigenza salutata con i fumogeni amaranto.

