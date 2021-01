Cacciatore si ferisce con un colpo di fucile durante la caccia al cinghiale

17 gennaio 2021 a

a

a

Un cacciatore di 57 anni è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Careggi. L'incidente questa mattina, domenica 17 gennaio, attorno alle11.30, nei boschi di Castel San Niccolò. Ai soccorritori ha riferito di essersi inavvertitamente sparato un colpo di fucile ad un ginocchio. L'allarme è stato lanciato dal suo compagno di battuta di caccia al cinghiale. Sono dovuti intervenire non solo automedica e ambulanza del 118 ma anche Soccorso Apino, Toscana Soccorso e Vigili del fuoco. Il paziente è stato stabilizzato dal medico dell'emergenza sanitaria e poi trasportato da Drago, elicottero dei Vigili del fuoco, fino all'Elisoccorso Pegaso 1 che non era riuscito ad atterrare in prossimità del ferito.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.