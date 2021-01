Calcio, l'Arezzo esonera Andrea Camplone. Lunedì 18 c'è il nuovo allenatore

17 gennaio 2021 a

a

a

Andrea Camplone non è più l'allenatore dell'Arezzo. Con un comunicato la società ha ufficializzato la decisione: "La S.S. Arezzo comunica che Andrea Camplone è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Oltre al tecnico, vengono sollevati dall’incarico anche tutti i componenti dello staff tecnico. La S.S. Arezzo intende ringraziare Mister Camplone e tutto il suo staff per l'impegno e la professionalità dimostrate e augura a tutti loro le migliori fortune personali e professionali. È inoltre fissata per domani lunedì 18 gennaio alle ore 14:00, presso la Sala Stampa dello Stadio "Città di Arezzo", la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore della Prima Squadra".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.