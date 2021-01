Calcio, l'Arezzo sceglie Roberto Stellone per tornare a brillare

17 gennaio 2021 a

a

a

Nuovo ribaltone in casa amaranto. La sconfitta con il Cesena e i 9 punti conquistati in 14 partite, sono costati la panchina ad Andrea Camplone che è stato esonerato insieme a tutto il suo staff. Ma l'Arezzo ha già pronto il piano B, anzi C, visto che Camplone è il secondo allenatore ad essere esonerato in stagione. Il primo era stato Potenza. Con una nota stampa la società ha anticipato che il nuovo tecnico sarà presentato oggi pomeriggio, lunedì 18 gennaio. Nessuna ufficialità da viale Gramsci ma a sedersi sulla panchina amaranto, salvo colpi di scena, dovrebbe essere Roberto Stellone che dovrebbe siglare con l'Arezzo un accordo fino a giugno con rinnovo biennale in caso di salvezza. Il tecnico romano ha giocato insieme a Roberto Muzzi a Torino. Nella sua carriera da allenatore il Frosinone, prima nella Berretti e poi in prima squadra portata dalla C alla serie A, poi Bari, Palermo e Ascoli in serie B.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.