Arezzo, scontro tra camion e auto all'incrocio di Cesa: ferita una donna di 29 anni

Incidente stradale a Cesa in Valdichiana nel comune di Marciano. Una giovane donna, 29 anni, è rimasta ferita e trasportata in codice giallo all'ospedale San Donato di Arezzo. E' successo alle 10.52 all'intersezione tra via di Castiglioni e la 327che conduce a Badicorte e quindi a Monte San Savino: un punto piuttosto pericoloso che alla fine degli anni Ottanta fu teatro di un tragico incidente con due giovani che persero la vita.

Questa mattina, lunedì 18 gennaio, la collisione è avvenuta tra un mezzo pesante che entrava nell'incrocio e l'auto che percorreva via di Castiglioni. L'impatto, fronto-laterale, poteva avere conseguenze ben peggiori. Sul posto l'ambulanza inviata dal 118 e i carabinieri per eseguire gli accertamenti di legge

