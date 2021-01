Arezzo, Coronavirus: i nuovi casi sono solo 19 ma su 347 tamponi. I positivi sempre sopra 900. La situazione in ospedale

18 gennaio 2021 a

a

a

Cala a 19, come lunedì della scorsa settimana, il numero di nuovi casi di Coronavirus in provincia di Arezzo. Ma i tamponi sviluppati sono solo 347. Le persone positive in carico restano ancora sopra quota novecento: 906. Si registrano 32 guarigioni e nessun decesso. Nei giorni scorsi, a parte le cifre minime di 19 casi registrate oggi, 18 gennaio, e l'11, i nuovi casi sono sempre stati sopra 40.

Nella distribuzione geografica 3 sono ad Arezzo, 3 a Cortona e 3 a San Giovanni. Due casi sono a Montevarchi e Sansepolcro. Un caso nei comuni di Bucine, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Civitella, Terranuova.

In ospedale la situazione vede 72 persone ricoverate nei reparti della bolla Covid, in aumento rispetto a ieri, ma restano 14 i pazienti in Terapia intensiva. Ci sono 649 persone curate a casa e in quarantena come contatti di casi 1885 aretini.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.