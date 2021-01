E45, incendio nella galleria Montecoronaro: a fuoco compressore, nessuna persona coinvolta

18 gennaio 2021 a

Incendio in galleria sulla E45. E' successo questa pomeriggio, lunedì 18 gennaio 2021, verso le 17. Le fiamme sono scoppiate all'interno della galleria di Montecoronaro.

Sul posto, dopo la segnalazione partita da automobilisti di passaggio, sono intervenuti i vigili del fuoco della centrale di Arezzo, i volontari di Sansepolcro e di San Piero in Bagno (Forlì Cesena).

Il rogo, a quanto si apprende, è stato accompagnato da una piccola esplosione ha interessato un compressore da cantiere carrellato utilizzato nel cantiere. Sarebbe stato originato da un cortocircuito. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e personale di Anas che gestisce l'arteria stradale che attraversa l'Appennino e collega la Toscana con l'Emilia Romagna.

Il traffico è rimasto paralizzato ed è stato deviato lungo la viabilità alternativa, tra Canili e Verghereto. L'incendio si è sviluppato sulla canna in direzione della Capitale, la sud, dove sono in corso lavori di miglioramento sismico in atto da tempo.

Momenti di apprensione quando il fumo nero ha invaso anche la corsia nord della galleria che si percorre a doppio senso di marcia.

