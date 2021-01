Arezzo, Coronavirus: casi in risalita (48). Ci sono 87 ricoverati in ospedale di cui 17 in Terapia intensiva

19 gennaio 2021 a

L'andamento del Coronavirus ad Arezzo e provincia registra 48 nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore. In risalita rispetto ai 19 di ieri. Nessun nuovo deceduto e 87 persone ricoverate in ospedale di cui 17 in Terapia intensiva e 70 nei reparti Covid. Le persone in cura sono 910 e si registrano 23 guarigioni. I tamponi effettuati sono stati 1.115 e la distribuzione geografica dei nuovi casi indica 15 positivi ad Arezzo, 7 a Bibbiena, 5 a Montevarchi e Sansepolcro, 3 casi nei comuni di Cavriglia, Cortona e Poppi; 2 casi a Capolona e Lucignano, 1 caso a Castelfranco Piandiscò, Foiano, Monte San Savino. In cura domiciliare sono 656 persone, in quaratena 1933 contatti di casi.

