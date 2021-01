Arezzo, arrivata la fornitura del vaccino anti-covid Pfizer-Biontech

20 gennaio 2021 a

Sono state consegnate stamattina 21 gennaio ai due Ospedali di Arezzo e Grosseto le nuove forniture di fiale del vaccino anti-covid Pfizer-Biontech. Per Siena i vaccini vengono consegnati all'Ospedale Le Scotte dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese. Come nelle precedenti spedizioni sono arrivate 390 fiale per i due Ospedali della ASL TSEche consentono 2340 dosi vaccinali. Il programma di vaccinazione prosegue, quindi, regolarmente. Le dosi verranno riservate in parte a nuove vaccinazioni ed in parte alle secondi dosi. Ad oggi le persone vaccinate in provincia di Arezzo sono 5175 (1227 ospiti RSA e 3948 operatori sanitari), 3270 in provincia di Grosseto (781 ospiti RSA e 2489 operatori), 3499 in provincia di Siena (1393 ospiti RSA e 2106 operatori), e 11944 in tutta la USL TSE. Il piano di vaccinazione con le seconde dosi è già partito domenica 17 gennaio.

