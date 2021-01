Covid, 50 nuovi casi nell'Aretino. C'è un decesso: una donna di 77 anni

20 gennaio 2021 a

Nella provincia di Arezzo sono 50 i nuovi casi e per i quali sono stati effettuati 997 tamponi dalle ore 14 del 19 gennaio alle ore 14 del 20 gennaio. All’ospedale San Donato c’è da registrare un altro decesso. Si tratta di una donna di 77 anni. Ad Arezzo sono 16 i nuovi casi. Così negli altri Comuni: Anghiari 3, Bibbiena 6, Castelfranco Piandiscò 2, Capolona 1, Castel Focognano 1, Castiglion Fiorentino 1, Cavriglia 2, Cortona 4, Foiano della Chiana 1, Laterina Pergine Valdarno 2, Marciano della Chiana 1, Montevarchi 3, Poppi 2, San Giovanni Valdarno 2, Terranuova Bracciolini 3. Le persone positive in carico sono 915 di cui a domicilio 677. In quarantena 2018 persone. Stabili i ricoverati in bolla Covid (70 come 24 ore prima), mentre calano i ricoverati in terapia intensiva. Martedì erano 17 e ieri 14. I guariti sono 30. 14 dei 50 casi sono nelle età comprese tra 35 e 49 anni, 13 tra 50 e 64. Per quanto riguarda la situazione nelle altre province della Asl Sud Est: in provincia di Siena sono 44 e in quella di Grosseto 12. Da registrare un decesso all’ospedale della Misericordia di Grosseto: un uomo di 90 anni.

