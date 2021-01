Arezzo, il sindaco sul cittadino accusato di diffamazione per il post sui vigili: "Un accordo senza ledere dignità della Municipale"

Sonia Fardelli 21 gennaio 2021 a

Polizia Municipale, nel giorno del bilancio dei dati 2020 affrontato anche il caso di Paolo Giusti, sollevato giorni fa dal Corriere di Arezzo: il cittadino di Saione querelato dall'allora capo della polizia municipale Cino Augusto Cecchini per diffamazione aggravata nei confronti del Corpo che guidava per un post su Facebook nel quale Giusti si sfogava dopo vari episodi di microcriminalità e accusava la Municipale di non essere intervenuta dopo una sua chiamata.

Lo stesso sindaco Alessandro Ghinelli si è ripromesso di analizzare la vicenda e vedere se c'è la possibilità di un chiarimento. "Il processo è stato rinviato a luglio - ha detto Ghinelli - e vedremo quello che è possibile fare. Non so esattamente cosa ha scritto Giusti nel post, me lo leggerò attentamente. Vedremo se c'è la possibilità di trovare un accordo. Ma solo a patto che non si leda la dignità della Polizia Municipale." L'attuale comandante Aldo Poponcini non si vuol esprimere, ovviamente, su una vicenda relativa al 2017 e che riguarda il suo predecessore. Ricorda solo che: "La nuova Carta dei Servizi va vista anche in quest'ottica, di una maggiore collaborazione e chiarezza tra cittadini e Polizia Municipale" e ricorda comunque che "dal 2016 ad oggi nella zona di via Piave i Vigili Urbani hanno fatto 311 interventi a tutela della sicurezza dei cittadini."

Paolo Giusti è stato membro del nuovo Comitato di Saione e ora partecipa alle attività del comitato Duomo Vecchio. Abita a Saione e riguardo alla vicenda ha detto: "Ho chiesto aiuto alla Polizia locale e al sindaco e loro mi hanno denunciato." Il post che fece scattare la querela da parte del comandante Cecchini era stato scritto da Giusti il 23 agosto 2017 dopo una segnalazione caduta nel vuoto. Alcuni giorni prima, Municipale e le forze dell’ordine erano intervenute per la maxi rissa fra stranieri. Era un periodo difficile. Giusti abitava con la sua compagna sopra al negozio intorno al quale avvenivano episodi di microcriminalità ed era sotto pressione. Martedì durante il processo in tribunale c'è stato anche l'intervento di numerosi amici di Giusti e abitanti di Saione che hanno mostrato solidarietà e vicinanza. Lo stesso Giusti ha auspicato di arrivare ad una stretta di mano per chiudere la vicenda.



