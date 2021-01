Arezzo, ko di rabbia: finisce la partita in nove. Muzzi: "Arbitraggio incredibile"

23 gennaio 2021 a

Niente da fare per l'Arezzo di Stellone che nonostante abbia un'altra spinta non riesce a battere la Feralpi Salò dell'ex Massimo Pavanel salutato con affetto dai tifosi. Due rigori contro e due espulsioni sono il sunto della partita finita 2-3 al Comunale. La giornata era cominciata bene per gli amaranto che erano passati in vantaggio con Piu al 27'. Ma nel finale di primo tempo la Feralpi prima trova il pari e poi il vantaggio su rigore con annessa espulsione di Sbraga. Nella ripresa è ancora l'Arezzo a trovare il pari con Arini, ma gli ospiti vincono sempre con un calcio di rigore e il secondo rosso per l'Arezzo stavolta ai danni di Cherubin. A fine partita il direttore tecnico, Roberto Muzzi chiama in causa anche il presidente degli arbitri Nicchi: "Così non possiamo andare avanti - dice - che il presidente si riguardi la partita e poi giudichi l'operato dell'arbitro.

