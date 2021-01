Neve e ghiaccio, chiusa la E45 tra Sansepolcro e Bagno di Romagna

25 gennaio 2021 a

Neve e ghiaccio lungo la E45: chiuso dalle 11 il tratto appenninico della grande arteria, tra le uscite di Bagno di Romagna in direzione sud e Sansepolcro in direzione nord. Nel territorio toscano lo stop ai mezzi pesanti è scattato dall'uscita Sansepolcro sud. Chi è diretto a Pieve Santo Stefano deve seguire la viabilità alternativa. I problemi per la circolazione - alcuni mezzi pesanti sono rimasti bloccati o si sono messi di traverso - si sono registrati a causa della neve e del ghiaccio tra i viadotti Puleto e Tevere IV. Nelle prossime ore, con il cambiamento delle condizioni meteo, potrebbe essere disposta la riapertura del tratto.

