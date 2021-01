Coronavirus: sono 42 i nuovi casi nell'Aretino. Muore un ragazzo di 30 anni

25 gennaio 2021 a

Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 78 unità, di cui 42 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettutati 342 tamponi. Le persone positive in carico sono 915. Si registrano 26 guarigioni e un decesso. Si tratta di un uomo di 30 anni. Ad Arezzo sono 10 i nuovi casi. Nel resto della provincia Cavriglia 1, Cortona 7, Foiano della Chiana 5, Loro Ciuffenna 1, Lucignano 1, Montevarchi 3, Ortignano Raggiolo 1, Poppi 2, Pratovecchio Stia 1, San Giovanni Valdarno 6, Subbiano 1, Terranuova Bracciolini 3. I ricoverati in bolla Covid sono 63, 14 restano in terapia intensiva.

