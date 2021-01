E45, scontro tra autoarticolati nella notte: ore di lavoro per rimuovere i mezzi e riaprire alla circolazione

26 gennaio 2021 a

a

a

Incidente stradale con due autoarticolati coinvolti sulla E45 all'altezza di Canili, E' successo alle 23 di lunedì 25 gennaio 2021 e l'intervento di Vigili del fuoco e Anas si è protratto fino alle 4 di questa mattina. Sul posto squadre della centrale di Arezzo e volontari di Sansepolcro e Bagno di Romagna (FC). La collisione in direzione sud, fortunatamente senza conseguenze per le persone. Un autoarticolato si è intraversato nella carreggiata ed è stato tamponato da un secondo mezzo pesante che sopraggiungeva. I Vigili del Fuoco intervenuti hanno liberato la strada con l’ausilio dell’autogru, trainando i due mezzi pesanti nella piazzola più vicina. Bloccata la strada E45 fino alla fine dei soccorsi . Sul posto 118, Polizia Stradale e personale Anas. Per la grande via di comunicazione tra Toscana ed Emilia Romagna giornate difficili per le condizioni meteo: la neve e il ghiaccio sulla sede stradale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.