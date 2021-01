Maxi rissa in piazza San Francesco. Calci e pugni, poi il fuggi fuggi all'arrivo dei carabinieri

26 gennaio 2021 a

Calci e pugni. E poi ombrelli, delle aste raccolte chissà dove e perfino una stampella usate per picchiarsi. Una maxi rissa è scoppiata intorno alle 18,30 di lunedì 25 gennaio in piazza San Francesco ad Arezzo. Una decina i giovani che si sono affrontati. All'arrivo delle pattuglie dei carabinieri il fuggi fuggi lungo le vie che si affacciano sulla piazza. Quattro giovani sono stati intercettati dai militari dell'Arma e portati in caserma per i primi accertamenti. In corso le indagini per risalire ai motivi che hanno scatenato il parapiglia nella centralissima piazza della città.

