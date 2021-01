Arezzo, Coronavirus: calano i nuovi casi +31 e i positivi sono sotto quota novecento: 878. Meno ricoverati in Terapia intensiva

26 gennaio 2021 a

I positivi al Coronavirus in provincia di Arezzo scendono sotto quota novecento: oggi sono 878 rispetto ai 915 di ieri. Nei giorni precedenti i contagiati erano sempre stati sopra le novecento unità e, in precedenza, sopra mille.

I nuovi casi sono 31, rispetto a 42 di ieri. E sono emersi da 759 tamponi. Non si registra nessun decesso. Mentre in ospedale i ricoverati nella bolla Covid passano da 61 a 64 e quelli in terapia intensiva scendono da 13 a 12.

Le guarigioni sono state 29. Nella distribuzione geografica dei 31 casi, 6 sono a Cortona, 4 ad Arezzo, 3 a Foiano e 3 a Poppi, 2 casi a Bibbiena, Montevarchi, Pieve Santo Stefano, Terranuova, 1 caso a Capolona, Castel Focognano, Chiusi della Verna, Laterina Pergine, Monte San Savino, San Giovanni, Sansepolcro.

In cura domiciliare ci sono 636 aretini. In quarantena come contatti di casi 2.468 persone. I dati sono stati diffusi dalla Asl e riguardano le 24 ore tra lunedì 25 e martedì 26 gennaio, alle 14.

Vaccini: dei 95.636 somministrati in Toscana, ad Arezzo sono stati 5.572 prima dose e 1.625 di richiamo. Lo riporta il Monitoraggio della Regione.Toscana, con aggiornamento delle ore 17.30.

