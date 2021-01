Arezzo, parcheggio a solo un euro per favorire i saldi in città da sabato 30 gennaio al 14 febbraio

Sonia Fardelli 27 gennaio 2021 a

La città di Arezzo si prepara ai saldi invernali che partiranno sabato 30 gennaio 2021. E lo fa con un'iniziativa per facilitare l'accesso in città delle persone, portata avanti da Confcommercio insieme a Comune di Arezzo e Atam. I parcheggi Mecenate e Baldaccio diventano amici dello shopping con lo slogan “Parcheggia vicino, acquista sotto casa”: da sabato fino a domenica 14 febbraio compresi avranno una tariffa speciale, solo 1 euro per tutto il giorno.

Un'iniziativa volta a dare una boccata di ossigeno in periodo di saldi ai tanti commercianti che hanno dovuto subire chiusure forzate legate all'emergenza sanitaria. Per fortuna, almeno per adesso, senza conseguenze disastrose come chiusure. "I negozianti della nostra città per fortuna non sono troppo legati al flusso turistico - dice Gianluca Rosai di Confcommercio - e quindi sono sopravvissuti all'emergenza sanitaria e alle chiusure forzate grazie ai loro clienti abituali. Ma adesso hanno bisogno di una mano. Dobbiamo pensare a soluzioni per sostenere gli esercizi, soprattutto quelli di vicinato, che ne hanno davvero bisogno. Questa dei parcheggi scontati si presta molto bene al periodo dei saldi, che speriamo porti in città tante persone. Anche dai Comuni vicini e che magari vogliono restare un giorno intero nella nostra città per fare shopping. I centri commerciali naturali sono una vera ricchezza e vanno tutelati e rafforzati."

Sulla stessa linea e a supporto dei commercianti anche l'assessore comunale Alessandro Casi: "Abbiamo pensato a questa tariffa ridotta per cercare di rispondere alla richiesta di un settore cittadino, il commercio, particolarmente penalizzato dalle restrizioni che si sono susseguite in questi mesi. Confidiamo anche in un mantenimento dell’attuale indice di contagio per permettere ad Arezzo di confermarsi in zona gialla durante i 15 giorni in cui è prevista questa iniziativa."

Sosta scontata dunque in due parcheggi nel centro cittadino che comunque stanno riscuotendo sempre più consensi da parte degli aretini e di persone in arrivo da altri Comuni.

"Per il parcheggio Mecenate siamo sui 350 posti occupati ogni giorno, il Baldaccio si attesta sui 300 - dice il presidente dell'Atam Bernardo Mennini - Si tratta dunque di due parcheggi conosciuti e di un'offerta di prima scelta, che speriamo spinga la gente a venire ad Arezzo per fare acquisti. Con l’intera giornata soltanto ad un euro, il cliente potrà recarsi nei negozi che vuole senza l’assillo della sosta che scade”.

E l'idea in vista dell'inizio dei saldi è appunto quella anche di fare un particolare orario di apertura degli esercizi commerciali.

"Sicuramente in questo primo week end di saldi - dice Gianluca Rosai di Confcommercio - i negozi saranno aperti sia sabato che domenica e quasi tutti stanno optando per l'orario continuato, per dare la possibilità alla gente di fare acquisti con più tranquillità, diluendosi nel corso dell'intera giornata."

Le locandine “Parcheggia vicino, acquista sotto casa” con le tariffe scontate nei parcheggi Baldaccio e Mecenate sono già in distribuzione e compariranno in tutti i negozi cittadini.



