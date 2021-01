Vaccino anti Covid, consegnate ad Arezzo altre 2.340 dosi

27 gennaio 2021 a

Sono state consegnate martedì 26 gennaio ad Arezzo altre 2.340 dosi - in 390 fiale - del vaccino anti Covid prodotto dalla Pfizer. Prosegue intanto il programma di vaccinazione del personale sanitario e degli ospiti delle Rsa. Le persone vaccinate in provincia di Arezzo sono 5.529 (1.331 ospiti delle Rsa e 4.198 operatori sanitari). Per quanto riguarda le altre province che fanno parte della Asl Toscana Sud Est sono 3.697 le persone vaccinate nel Senese (1.405 ospiti delle Rsa e 2.292 operatori sanitari) e 3.482 in provincia di Grosseto (785 ospiti delle Rsa e 2.697 operatori sanitari). Continuano anche le somministrazioni delle seconde dosi del prodotto Pfizer. In tutto il territorio della Asl in 1.949 hanno completato il percorso vaccinale: 928 ad Arezzo, 387 a Siena e 634 a Grosseto.

