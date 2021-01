Arezzo, ex Zuccherificio di Castiglion Fiorentino al gruppo Gibbi (1,4 mln). Anche Menci spa e Aboca hanno partecipato all'asta

27 gennaio 2021 a

Il Gruppo Gibbi di Roma si è aggiudicato l'area dove sorgeva lo Zuccherificio Sadam Eridania di Castiglion Fiorentino. Oltre cento ettari con destinazione produttiva, agricola e in piccola parte residenziale. L'asta si è svolta oggi, mercoledì 27 gennaio 2021, al tribunale di Bologna. L'aggiudicazione sarebbe avvenuta per 1,4 milioni di euro. Si partiva da una base di 800 mila euro con rialzi di 10 mila.

Il gruppo romano ha superato le offerte degli altri pretendenti: c'erano anche Aboca e Menci spa. I vincitori sarebbero già operanti nel settore agroalimentare. A Bologna era presente anche il sindaco di Castiglion Fiorentino, che ora attende che i nuovi proprietari illustrino i programmi per la superficie dismessa che attende una trasformazione per un rilancio in chiave produttiva, armonizzato anche con la tutela dell'area protetta dei laghetti.

