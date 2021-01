Due decessi e 34 nuovi casi nell'Aretino

27 gennaio 2021 a

Il numero di nuovi casi positi nella Asl Tse è di 112 unità, di cui 34 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 741 tamponi dalle ore 14 del 26 gennaio alle ore 14 del 27 gennaio. Le persone positive in carico sono 867. Si registrano 35 guarigioni e due decessi. Si tratta di due uomini di 88 e 86 anni entrambi morti all'ospedale San Donato. Questi i numeri: Arezzo 11 casi, Bibbiena 3, Capolona 3, Cortona 4, Foiano della Chiana 2, Marciano 2, Monterchi 2, Poppi 2, Sansepolcro 3, Sestino 1 e Terranuova Bracciolini 1. I ricoverati in bolla Covid sono 65 in terapia intensiva invece 11. Sono 2373 le persone in quarantena. In provincia di Siena sono 64 i nuovi positivi, in provincia di Grosseto 12.

