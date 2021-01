Arezzo, Coingas: il segretario comunale Caridi alla Digos: "licenziato" dalla giunta Ghinelli, scomodo sul caso Estra - Macrì

Luca Serafini 28 gennaio 2021 a

Segretario comunale “rimosso” dalla giunta Ghinelli: non era gradito a Fratelli d’Italia per i dubbi espressi sulla legittimità della nomina di Francesco Macrì in Estra, uno dei capitoli d’accusa dell’inchiesta Coingas. Sempre più bollente.

A rivelare il retroscena del defenestramento dall’incarico di Franco Caridi (per meglio dire, la sua mancata conferma) è stato lo stesso segretario generale. Caridi, 61 anni, di Genova, si è presentato spontaneamente alla Digos e ha reso dichiarazioni. E’ stato verbalizzato.

Le nuove carte sono state trasmesse al procuratore Roberto Rossi e inserite nel fascicolo che il 23 marzo arriverà nell’aula del gup con tredici imputati, tra cui il sindaco Ghinelli e il presidente di Estra, Macrì. Le 19 pagine dell’informativa secondo gli inquirenti vanno a rafforzare l’ipotesi di reato dell’ abuso d’ufficio contestata in merito all’atto con cui, nel 2016, il Comune di Arezzo nominò l’esponente del partito di Giorgia Meloni, Macrì, nel cda di Estra per poi assumerne la guida. Secondo la procura non si poteva, perché in violazione della legge che regola l’attribuzione a consiglieri comunali di incarichi nelle società partecipate con ruoli gestionali.

Una forzatura. Che invece passò (in virtù di un parere legale diverso procurato dallo stesso Macrì) in nome delle logiche della spartizione politica. E anche per mettere Macrì “dove rompe meno i c...”, come registrato di nascosto nel corso di una riunione di maggioranza da Sergio Staderini, ex presidente Coingas, anche lui indagato.

Il colloquio di Caridi con i poliziotti della Digos è del 14 dicembre, alle 19.30. Al mattino il segretario generale aveva ricevuto una Pec con la quale gli veniva comunicato che il Comune aveva avviato le procedure per nominare un nuovo segretario generale. Non se lo aspettava. Caridi alla Digos ha riferito come, dopo le elezioni vinte al ballottaggio da Ghineli a ottobre, il sindaco gli aveva comunicato di riporre fiducia in lui, affidandogli anche una serie di nuovi incarichi di rilievo e di prospettiva, facendogli pubblicamente i complimenti.

Caridi ha raccontato di una riunione con Ghinelli e Merelli nella quale il sindaco lo informò che da parte di Fratelli d’Italia gli era arrivata l’esplicita richiesta di rimuoverlo. E il motivo sarebbe stato proprio il fatto che nel corso delle indagini su Coingas, il segretario aveva testimoniato dinanzi alla Digos rendendo dichiarazioni che affermavano l’incompatibilità di Macrì per la nomina in Estra. Caridi, dispiaciuto di ciò ma rinfrancato dalle rassicurazioni del sindaco sul proseguimento del rapporto, avrebbe declinato altri possibili incarichi in Italia sicuro di rimanere al municipio di Arezzo. Invece si è visto arrivare la disdetta. Che definisce una scorrettezza, anche perché non anticipata ed anzi preceduta da affermazioni, dice, di segno opposto. In uno scambio di messaggi su whatsapp il segretario esprime rammarico per l’“atto grave”, mentre il sindaco replica che si tratta di una decisione “presa da tutta la giunta” per motivi che vorrebbe spiegargli.

Ma tra i due è calato il gelo. Era stato lo stesso segretario, prima del precipitare degli eventi, a ricevere dalla procura la fissazione dell’udienza Coingas di marzo (filoni consulenze, Multiservizi, Estra, con il Comune è parte offesa) e a consegnarlo al vice sindaco Lucia Tanti. Non al sindaco. Altro possibile motivo di irritazione per Ghinelli. Il rilievo che la deposizione di Caridi può ora avere nel procedimento non è chiaro. Ghinelli ha formalmente esercitato una sua prerogativa in avvio del nuovo mandato: il segretario era decaduto. Sotto il profilo politico la pressione sul repentino cambio, con richiesta di chiarimenti, è alta da giorni. E oggi si riunisce il consiglio comunale.

