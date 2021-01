Calcio, il campionato di Eccellenza potrebbe ripartire: le ipotesi sulle date

28 gennaio 2021 a

Il Presidente Paolo Mangini, assieme al Consiglio Direttivo, ha incontratole Società del campionato di Eccellenza della Toscana. Il Presidente ha illustrato ai presenti i due scenari più plausibili per la ripresa dell’attività. Il primo, determinato da un possibile inserimento da parte del Coni del Campionato di Eccellenza fra le manifestazioni di interesse nazionale e la conseguente adozione degli stessi protocolli per lo svolgimento delle gare utilizzate per il campionato Nazionale Dilettanti. In questo caso l’attività potrebbe essere ripresa anche a breve senza aspettare la scadenza dell’attuale Dpcm. La seconda possibilità per una ripresa dell’attività, invece, legata al termine naturale del 5 marzo dei provvedimenti inseriti nell’ultimo Dpcm. Il Presidente evidenzia che, a monte di ogni soluzione, comunque dovranno essere garantiti protocolli di sicurezza e ribadisce che i costi dei tamponi dovranno essere a carico del Governo o da altro Ente comunque diverso dalle Società sportive e dalla stessa Federazione. Il Presidente ha poi esaminato le possibili soluzioni per portare a termine il campionato di Eccellenza, sia attraverso la prosecuzione con l’attuale format (disputa delle 20 gare rimanti fra andata e ritorno) e, in alternativa, con l’utilizzo di un nuovo format, disputando solo il girone d’andata. Le società si sono dette d’accordo con il nuovo format con la ripresa a partire dalla 3 giornata, senza turni infrasettimanali e con play off.

