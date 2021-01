Arezzo, il sindaco Ghinelli: "Avvocato Criscuolo nuovo segretario generale". Caridi non confermato perché non ritenuto più adeguato

28 gennaio 2021 a

L'avvocato Pasquale Criscuolo, 53 anni, è il nuovo segretario generale del Comune di Arezzo. Lo ha comunicato il sindaco Alessandro Ghinelli in apertura dei lavori del Consigli comunale di questa mattina, 28 gennaio 2021. Criscuolo proviene da Genova ed è stato nominato in seguito alla procedura che vige in questi casi.

Il sindaco, sollecitato anche da interrogazioni dell'opposizione, ha spiegato tecnicamente - non politicamente - perché si è deciso di sostituire il segretario comunale Franco Caridi, "non rimosso" ha sottolineato "ma non confermato". Ha citato il testo del Tuel che prevede la legittimità del ricambio consentito al sindaco entro i primi 120 giorni del nuovo mandato amministrativo.

Tutto in linea con le norme, quindi, in un quadro, ha detto Ghinelli, di progressivo passaggio dalla fiducia alla sfiducia verso il segretario generale quale garante degli atti amministrativi. Il sindaco ha parlato di disagio e insoddisfazione in tutta la giunta per il tipo di lavoro di supporto nella verifica degli atti dell'amministrazione.

Era il 12 gennaio quando sarebbe traboccato il vaso, con insoddisfazione della giunta e decisione del mancato rinnovo. Il sindaco Ghinelli ha spiegato come il segretario comunale Caridi non garantiva più anche in termini di responsabilità degli amministratori. Ci sono situazioni, ha detto, di fronte alle quali a coprire gli amministratori sono "o l'assicurazione o una buon segretario generale", lasciando intendere che quest'ultimo non c'era più.

Inopportuna per il sindaco la trattazione del caso in commissione controllo e garanzia del Comune, perché l'avvicendamento rientra nelle prerogative del sindaco.

Certe delibere, ha detto il sindaco, sarebbero state prive del necessario parere di regolarità contabile.

L'opposizione ha incalzato Ghinelli sull'intreccio politico e giudiziario tra la questione Caridi e la testimonianza da lui resa nell'ambito delle indagini sul caso Coingas - Estra, nella quale il segretario espresse parere non positivo sulla nomina fatta a suo tempo di Francesco Macrì (Fratelli d'italia) nel cda di Estra, uno dei filoni dell'inchiesta che vede il sindaco indagato per abuso d'ufficio.

Caridi si è anche recato dalla Digos per esporre dichiarazioni spontanee acquisite dalla procura nel fascicolo. Tra l'altro ha fatto allusione al non gradimento da parte di Fratelli d'Italia del segretario ed ha parlato di rassicurazioni avute dal sindaco dopo le elezioni dal sindaco sulla prosecuzione dell'incarico. Poi invece il brusco stop.

