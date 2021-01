Arezzo, donna investita da auto a Castiglion Fiorentino mentre attraversa la regionale 71

29 gennaio 2021 a

Una donna di 65 anni è stata investita questa mattina, venerdì 29 gennaio 2021, a Castiglion Fiorentino. L'incidente si è verificato all'incrocio tra la regionale 71 e via della Spiaggina.

La persona rimasta ferita ha riportato vari traumi. Stando alle prime informazioni è una signora di origini rumene residente nel centro della Valdichiana. Secondo quanto ricostruito finora stava attraversando la strada. In questo tratto della Umbro Casentinese ci sono anche le strisce pedonali.

Il punto dell'impatto non è ancora chiaro. La donna è stata urtata da una Mercedes che percorreva la regionale con direzione di marcia Arezzo - Cortona. Il conducente, un trentenne, si è subito fermato dopo la collisione. Sul posto è intervenuto il 118 con l'ambulanza. Attivato l'elisoccorso Pegaso per trasportare la ferita in ospedale. E' stata portata alle Scotte di Siena in codice rosso.

Ad eseguire i rilievi la Polizia Municipale del comune di Castiglion Fiorentino guidata dal comandante Marcellino Lunghini. L'incidente è avvenuto in un'ora di punta della circolazione per l'afflusso verso le scuole e i luoghi di lavoro. Questo ha provocato difficoltà con l'attivazione da parte della Municipale di una viabilità alternativa passando dalla strada provinciale della Nave.

