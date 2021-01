Arezzo, Fiera Antiquaria di febbraio: tutto tace. Espositori scrivono al sindaco Ghinelli: danneggiati

29 gennaio 2021 a

a

a

Antiquari scrivono al sindaco Ghinelli e all'assessore Chierici per la Fiera Antiquaria. L'edizione di febbraio sarebbe alle porte ma ancora non hanno ricevuto alcuna comunicazione ufficiale, se si svolgerà o no. Sono circa ottanta espositori provenienti da tutta la penisola, da tantissimi anni protagonisti dell'evento aretino.

Arezzo, Fiera Antiquaria del 6 e 7 giugno al Prato: la planimetria e le regole per espositori e visitatori

Si sentono abbandonati. Sanno già che la seconda domenica di gennaio ci sarà l'Antiquaria a Pistoia, ma non hanno ancora ricevuto nulla riguardo ad Arezzo, che dovrebbe essere a calendario sabato 6 e domenica 7 febbraio. Nel 2020 a causa della pandemia e delle decisioni prese hanno saltato l'edizione di aprile, maggio, novembre e dicembre. Mentre ad agosto è stata fatta un'edizione con meno banchi, tanto che alcuni espositori sono rimasti fuori. Adesso vogliono sapere se ci sarà l'edizione di febbraio e nella lettera prospettano "la possibilità di una class action per i danni subiti." Per farsi forza si sono uniti nel Comitato Antiquari Fiera di Arezzo ed hanno inviato proprio ieri una lettera all'amministrazione aretina.

Arezzo, movida e Antiquaria: si apre super weekend tra maxi isola pedonale e Fiera al Prato

"Siamo un gruppo di commercianti ambulanti, sempre più numeroso, in possesso di una concessione per la Fiera Antiquaria - scrivono - a meno di dieci giorni dalla prossima edizione non abbiamo informazioni se si farà oppure no. Tale comunicazione è importante per poter organizzare il lavoro dei partecipanti. Nei mesi scorsi la mancata comunicazione in tempi ragionevoli ci ha impedito di trovare delle alternative all’ultimo minuto." Mancanza di fiere e mercati che ha provocato grandi difficoltà tra gli espositori, fino a spingere qualcuno, se la situazione non cambierà, a lasciare questa attività. "La precaria condizione, che da oltre tre mesi ci troviamo a vivere- scrivono gli antiquari - dipende sì dalla situazione di emergenza generale nazionale, ma abbiamo subito penalizzazioni anche dal Comune dovute a scelte locali. Arezzo e il suo Mercato Antiquario sono una tappa importante nella vita lavorativa degli antiquari di tutta Italia e non crediamo di sbagliare dichiarando che la città stessa tragga dei grandi benefici da questa manifestazione. La Regione Toscana è una delle poche Regioni in zona gialla, per cui riteniamo non ci siano più le motivazioni, discutibili o meno, per non autorizzare il mercato antiquario. Il fatto che altre città toscane abbiano deciso di autorizzare gli eventi (vedi Lucca), non significa che siano irresponsabili e se i colori delle zone sono applicati alle intere regioni non è comprensibile perché Arezzo, il più importante riferimento dell’antiquariato in Italia, invece ne neghi lo svolgimento. Non contestiamo la premura e l’attenzione al problema Covid, ma a questo punto sorge legittimo il dubbio che non sia più l’unica motivazione per cui non ci permettete di lavorare." E la ripresa del lavoro è fondamentale per molti antiquari. "Le nostre entrate dipendono - scrivono gli espositori del Comitato Antiquari - dai mercati che facciamo e finora il nostro Ateco non è rientrato nei ristori in quanto categoria di manifestazioni non necessariamente vietate. Abbiamo però avuto un doppio danno perché la decisione finale locale ha impedito qualsiasi possibilità di introiti, anche minimi, per sopperire a questa situazione e ci è stata suggerita la possibilità di una class action per i danni subiti." In Comune rispondono così: "Al momento non sono in grado di comunicare nulla - dice l'assessore Chierici - C’è tutto l'interesse e la volontà di fare la Fiera Antiquaria, anche già a febbraio. E a questo stiamo lavorando ogni giorno.

Arezzo, il piano anti Covid del sindaco Ghinelli: più controlli ma non coprifuoco, test rapidi a tappeto sulla popolazione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.