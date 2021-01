Arezzo, Coronavirus: i nuovi positivi sono 49 e 24 in città dove il contagio si diffonde alla casa di riposo Fossombroni

29 gennaio 2021 a

Il virus continua a circolare e il numero di nuovi positivi al Covid ad Arezzo e provincia resta su livelli importanti. Dopo i 68 casi di ieri, oggi venerdì 29 gennaio sono 49. Di questi 24 nella città capoluogo dove si allarga il contagio all'interno della Casa di Riposo Fossombroni, la Pia Casa. Ai 3 di ieri se ne sono aggiunti 14 che restano però nella struttura.

Il bollettino quotidiano dell'Asl dice che i tamponi effettuati sono 836 e attualmente ci sono in carico 898 persone positive. Si registrano 14 guarigioni e nessun decesso per Coronavirus.

Nel territorio della Azienda sanitaria in tutto 95 i nuovi positivi, di cui 25 a Siena e 20 a Grosseto. Ad Arezzo e provincia nell'ultima settimana il numero dei nuovi contagiati giornalieri non è mai sceso sotto le 31 unità.

Nella distribuzione geografica nei comuni della provincia, oltre ai 24 casi di Arezzo, si registrano 4 contagiati sia a Montevarchi che a Terranuova Bracciolini, 3 casi a Castiglion Fiorentino e 3 a San Giovanni Valdarno, 2 casi a Bibbiena e Monte San Savino. Un caso ciascuno nei comuni di Capolona, Castel San Niccolò, Castelfranco Pianiscò, Cortona, Foiano, Lucignano, Marciano.

La situazione in ospedale registra la presenza di 64 ricoverati nei reparti della bolla Covid al San Donato, mentre 11 pazienti sono in Terapia Intensiva.

Delle persone positive, 836, ce ne sono 651 in cura domiciliare e 2.329 sono le persone in quarantena come contatti di casi.

