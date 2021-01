Arezzo, colto da malore mentre guida ferma l'auto ed esce poi muore: vani i soccorsi ad un 62enne a Castiglion Fiorentino

29 gennaio 2021 a

Una tragedia ha sconvolto nella serata di ieri Castiglion Fiorentino. Un uomo di 62 anni è morto in seguito ad un improvviso malore che lo ha colpito mentre era al volante della sua auto e stava transitando lungo via del Palazzuolo, la strada che dai semafori della Regionale 71 conduce verso la zona della Consolazione e quindi verso la Val di Chio. Il 62enne dopo essersi sentito male, è riuscito a fermare la macchina e ad uscire all’esterno della Smart probabilmente per chiedere aiuto. E’ caduto nel fossetto laterale e i passanti, avendo notato la persona in difficoltà, hanno lanciato l’allarme.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 con il personale sanitario e il personale delle forze dell’ordine. Le manovre sul paziente, in via del Palazzuolo sono durate a lungo nel tentativo di rianimarlo. Ma per il 62enne non c’è stato nulla da fare. Verso le 19.30 è stata dichiarata la morte di E.C., ferroviere da poco in pensione, persona conosciuta e benvoluta a Castiglion Fiorentino. Uno sportivo. La notizia si è diffusa nel paese del Cassero suscitando ovunque grande tristezza e commozione.

