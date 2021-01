Arezzo, Coronavirus: 248 morti da inizio pandemia. Oggi i nuovi casi positivi sono 36, un decesso. In ospedale calano i ricoverati

30 gennaio 2021 a

Un uomo di 83 anni è morto per il Covid all'ospedale San Donato di Arezzo. Secondo la Regione Toscana i decessi in provincia di Arezzo da inizio pandemia sono 248 rispetto ai 4.194 di tutta la regione. Su questo delicato aspetto le cifre diffuse da Regione e Asl non sono mai coincidenti.

Tuttavia è il quotidiano bollettino dell'azienda sanitaria a comunicare il nuovo decesso che va ad aggiungersi ad una lista purtroppo lunga. I nuovi positivi emersi nelle ultime 24 ore, dalle 14 di venerdì 29 gennaio alle 14 di oggi, sabato 30 gennaio, sono 36. In calo rispetto a ieri e l'altro ieri, rispettivamente 49 e 68.

I tamponi eseguiti sono stati 831. Le persone attualmente positive sono 868 e ne sono guarite 26. La maggior parte dei 36 casi è concentrata nel Comune di Cortona, 7. Ci sono 6 contagiati in più a Bibbiena, 5 ad Arezzo e San Giovanni, 4 Sansepolcro e Terranuova, 1 caso a Capolona, Civitella, Monterchi, Poppi e Subbiano.

In ospedale i ricoverati al San Donato nei reparti della bolla Covid sono scesi da 64 di ieri a 59 di oggi. In Terapia intensiva 11 posti letto occupati.

Sono 627 le persone positive in cura domiciliare. E 2.432 le persone in quarantena perché contatti stretti di casi.

