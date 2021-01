Scattata la corsa ai saldi: gli aretini spenderanno in media 115 euro a testa

31 gennaio 2021 a

Sono iniziati i saldi invernali. Secondo le stime di Confcommercio gli aretini spenderanno in media 115 euro a testa. Poco più della media nazionale, che si attesta sui 110 euro, ma molto al di sotto dei 160 euro spesi in media un anno fa. Dalle associazioni di categoria le prime impressioni: "Nei negozi del centro di Arezzo - sottolinea Catiuscia Fei, vicedirettrice di Confcommercio Arezzo - si è visto un po' di movimento. Con lo slittamento a fine gennaio non è la partenza classica alla quale eravamo abituati dopo l'Epifania. Noi speriamo che ci sia afflusso perchè è una piccola boccata di ossigeno. La categoria soffre. Stando solo agli ultimi due mesi del 2020, abbiamo avuto perdite di fatturato con percentuali a due cifre: una media del -70% a novembre e del -40% a dicembre. Una vera debacle che ci spinge a chiedere misure forti di sostegno per il settore, come la detassazione delle scorte di magazzino, un aiuto per gli affitti, una moratoria su mutui e prestiti". "Sono saldi un po' sui generis" commenta il direttore di Confesercenti Arezzo, Mario Checcaglini. "Il fatto che vi fossero vendite promozionali in precedenza ha condizionato. Non ci aspettiamo molto dai saldi ma da una situazione che torni alla normalità. Bene quindi queste vendite ma non rappresentano la svolta in un periodo che rimane difficile".

