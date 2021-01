Screening di massa a Capolona: nel primo giorno test antigenico per 665. Proseguono gli esami

31 gennaio 2021 a

Due giorni dedicati allo screening di massa a Capolona. Sono circa 1.500 i cittadini che si sono prenotati per il tampone antigenico rapido su una popolazione di 5.363 abitanti (fonte Istat 2019). Sabato 30 gennaio sono stati effettuati i primi 665 test tra le due sedi di Capolona e della frazione di Castelluccio. Lo screening è destinato ai residenti, domiciliati e lavoratori nel Comune: date le numerose richieste arrivate, in accordo con Asl, è stato possibile iscriversi anche per chi lavora o ha il solo domicilio a Capolona, ma risiede altrove. Il progetto “Territori sicuri” della Regione Toscana e della Asl è tornato in provincia di Arezzo dopo Chiusi della Verna. "Il Comune ha aderito con convinzione al progetto della Regione Toscana - ha commentato l'assessore comunale Gianluca Norcini - In poco tempo sono state allestite le postazioni nel capoluogo e a Castelluccio. I cittadini hanno risposto bene all'appello, dimostrando senso civico e volontà di fare tutto quanto è possibile per mettere fine all'emergenza". Lo screening prosegue oggi, domenica 31 gennaio, per concludersi alle ore 18.

