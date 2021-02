Arezzo, la partenza dei saldi tra luci e ombre: parlano gli operatori. Gente in città, nessuna multa elevata dalla Polizia municipale

Sonia Fardelli 01 febbraio 2021 a

Primi giorni di saldi con tanta gente in città e con tanta voglia di ripartire e fare acquisti. Anche se con l'incertezza di non poterlo subito sfoggiare in qualche occasione importante. E comunque gli aretini hanno voluto onorare la tradizione dei saldi e non hanno saputo resistere agli sconti. Molti hanno comprato, altri si sono fatti solo un giro. Meno incassi per i commercianti rispetto agli scorsi anni, ma comunque qualcosa si è mosso.

“Pensiamo in positivo - dice Claudia Landini di Golden Point in Corso Italia - i saldi sono iniziati ufficialmente ora, ma prima ci sono state diverse promozioni per attirare gente nei negozi. E comunque i saldi sono sempre un richiamo molto particolare.

Sabato le vendite sono andate molto bene, domenica forse un po’ meno. Tra gli articoli più venduti i pigiami e poi stock di mutande e calzini. Il primo lockdown ha un po' spaventato la gente e adesso fanno scorta anche di questo”.

“Le vendite stanno andando bene - dice Claudia Aguti del negozio Kasanova in Corso Italia - i vari lockdown hanno fatto riscoprire alle persone anche giovanissime la passione per la casa e la cucina. Abbiamo venduto anche tanti piccoli elettrodomestici. I saldi stanno andando bene, anche se noi durante tutto l’anno facciamo diverse promozioni per invogliare la gente a fare acquisti. Lo spirito delle persone è comunque quello giusto, hanno voglia di uscire e di comprarsi qualcosa.

Adesso però serve un investimento per il centro storico e per il suo decoro, per far sì che la gente venga sempre più spesso. E speriamo che possano presto riaprire tutte le attività. La chiusura alle 18 di bar e ristoranti rende la città deserta. Il vero coprifuoco è già a quest'ora”.

Buona risposta ai saldi anche per quanto riguarda l’abbigliamento per bambini. “Non ci possiamo lamentare di questi primi giorni di saldi - dice Silvana Nisticò di Sarabanda in piazza Risorgimento - Avevamo già fatto delle promozioni. Ma la parola saldo è un’altra cosa ed abbiamo visto più gente in questi giorni. Non sono però i saldi di qualche anno fa. La gente adesso non viene per rifare l’intero guardaroba al bambino, si compra al massimo qualche pezzo. Tutti hanno molta paura del futuro e spendono meno. Noi abbiamo risentito anche del fatto che ci sono state nel 2020 tante cerimonie in meno. E anche i regali sono calati: prima la gente acquistava almeno tre capi adesso fa fatica ad arrivare a due”.

Quello a cui le aretine, giovani e anche un po’ più in là con l’età, non hanno rinunciato sono i cosmetici.

“La gente acquista sempre i nostri prodotti - spiega Serena Baldini di Mia Make Up in Corso Italia - le donne anche se devono indossare la mascherina non rinunciano a farsi belle. Il prodotto più venduto è sicuramente il maschera e poi le matite per gli occhi. Adesso tutte puntano allo sguardo. Ma va ancora anche il rossetto, visto che abbiamo anche prodotti no transfer e antimacchia da utilizzare tranquillamente anche sotto la mascherina”.

Minori affari nel settore dell’abbigliamento e delle calzature che risentono ancora del fatto che la gente non può andare la sera nei ristoranti o nei locali.

“Con i saldi non è cambiato niente - dice Armando Sestini del negozio Pierrot calzature in piazza Sant’Agostino - non c’è stata questa corsa agli acquisti come poteva essere in passato. Il problema è che la gente non va più in giro, non va al ristorante, non va al cinema né tanto meno a ballare. E allora non compra nuovi capi. Al momento abbiamo venduto solo scarpette da ginnastica o scarpe comode, per andare a farsi qualche passeggiata di giorno. I capi eleganti li abbiamo ancora tutti in negozio”.



“I saldi sono la fine del commercio - puntualizza Luciano Imbriani del negozio di abbigliamento in via San Giovanni Decollato - come facciamo a guadagnare vendendo con sconti del 70% o 80%? Si tira a perdere il meno possibile. Quest’anno è andata male. Mancano i soldi, manca il sorriso, manca la voglia di fare acquisti”.

Per quanto riguarda questi primi giorni di saldi, tranquilla appare la situazione anche riguardo ad assembramenti ed eventuali violazioni delle regole anti contagio.

La Polizia municipale è stata presente con diverse pattuglie nel centro storico ed in particolare in Corso Italia.

"Gli aretini si sono comportati bene sia sabato che domenica - ha detto il comandante della Polizia municipale, Aldo Poponcini - in Corsa Italia c'era molta gente, ma tutti hanno rispettato le regole. Abbiamo impiegato le classiche pattuglie ed anche altre in borghese per controllare meglio. Domenica mattina sei unità e domenica pomeriggio otto, più quattro agenti incaricati specificatamente di controllare la situazione relativa ai saldi. Tutto è filato via liscio, senza assembramenti. Nessuna multa per mascherine non indossate”.

