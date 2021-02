Arezzo, Coronavirus: febbraio inizia con soli 18 casi in più su 334 tamponi. Scendono i positivi. Una donna deceduta

01 febbraio 2021 a

Coronavirus, in provincia di Arezzo il primo giorno di febbraio fa registrare un numero basso di nuovi contagiati: 18 su 334 tamponi. Diminuisce il numero di attualmente positivi ma si registra un lieve aumento di ricoverati ed un decesso. E' morta il 31 gennaio all'ospedale San Donato una donna di 82 anni.

I dati sono contenuti nel report della Asl che riguarda le 24 ore tra le 14 del 31 gennaio e le 14 di oggi, 1 febbraio.

Le persone contagiate dal Covid presenti nel territorio di Arezzo e provincia sono 888 mentre ieri erano 927. Le persone guarite sono 32. In ospedale i ricoverati sono 60 nei reparti in bolla Covid (ieri erano 58) e 11 in Terapia Intensiva.

Nell'ultima settimana di gennaio i nuovi positivi erano in media quaranta al giorno. Anche lo scorso lunedì la cifra era più alta rispetto a quella di oggi: 42.

Nella distribuzione geografica dei nuovi casi, a Cortona il maggior numero : 3. Per il resto 2 casi ciascuno nei comuni di Castiglion Fiorentino, Montevarchi e Terranuova Bracciolini. Un caso ciascuno nei comuni di Arezzo, Bucine, Capolona, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Castelfranco Piandiscò, Cavriglia, Lucignano, Pratovecchio Stia.

Le persone in cura domiciliare sono 664 e quelle in quarantena come contatti di casi sono 2387.

