Arezzo, promotore finanziario brucia 350 mila euro dei clienti: evita processo e condanna con lavori di pubblica utilità

Svolgerà lavori di pubblica utilità in un’associazione polisportiva per scusarsi dell’appropriazione indebita da 350 mila euro di cui è accusato. E’ stata decisa dal giudice la “messa alla prova” per il promotore finanziario che ha polverizzato i risparmi dei clienti. Nel 2019 l’alternativa alla condanna - servizi civili e un parziale risarcimento - gli fu negata: alla procura sembrava troppo poco e la Cassazione bloccò tutto, invitando a soppesare meglio la situazione. Ora c’è il via libera.

E così torna a far parlare di sé il promoter aretino finito a giudizio per il rilevante “buco”. Il giudice di Arezzo Filippo Ruggiero ha ribadito la linea che fu adottata dal giudice Ada Grignani e cioè niente processo, fedina penale pulita, in cambio di un certo impegno economico per risarcire almeno in parte il danno arrecato. E un anno di opere di volontariato giudiziario per dimostrare il proprio ravvedimento.

La proposta è stata presentata dall’avvocato Osvaldo Fratini e dall’avvocato Filippo Alberti ed ha ricevuto il benestare in udienza. Difficile che la procura si opponga di nuovo, come fece a suo tempo il pm Andrea Claudiani che riteneva inadeguato il provvedimento, fino ad ottenere dalla Suprema Corte un pronunciamento che stoppò la messa alla prova, invitando a ridiscuterla. La vicenda è quella di R.N., cinquantenne del Casentino, agente di una compagnia di assicurazioni. L’inchiesta nacque dal mancato versamento dei premi di alcuni clienti tra 2014 e 2015, per un valore di 32 mila euro. Nei guai inizialmente era finito anche il sub agente della compagnia, che sistemò la sua posizione restituendo la somma che lo riguardava.

Per R.N. gli accertamenti invece proseguirono e portarono alla scoperta di altre anomalie: cittadini che gli avevano consegnato somme di denaro per investimenti ma svanite nel nulla. Frutti non pervenuti, risparmi spariti in un vortice opaco. Dove erano finiti? Una falla che il promotore non è riuscito a tappare, finendo imputato per appropriazione indebita. Il promoter nella sua linea difensiva ha valorizzato il fatto che le somme non sarebbero state sottratte da lui, ma girate ad una società per essere investite in prodotti finanziari: però questa società naufragò e non fu più possibile recuperare i soldi.

Tra le vittime, ha poi fatto notare l’indagato, c’erano anche sua moglie e il suocero: anche loro ci rimisero delle cifre. Sul piatto per evitare una possibile pesante condanna, oltre al lavoro gratis il broker ha messo la casa ereditata dal babbo e 30 mila euro. Nel 2019 secondo la procura non erano sufficienti per riparare al danno provocato e la Cassazione non autorizzò la messa alla prova sentenziando che il tribunale doveva valutare meglio, attraverso mirate verifiche patrimoniali, se l’uomo poteva sborsare altri soldi. L’accertamento del giudice ora si è concluso: il prezzo da pagare è congruo alle sue effettive disponibilità.

