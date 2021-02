Coronavirus, Arezzo: nuove dosi Moderna e Pfizer per le vaccinazioni. Casa di Riposo Fossombroni: altri casi e un decesso

02 febbraio 2021 a

Le dosi del vaccino Moderna sono già arrivate ad Arezzo, mentre la nuova consegna delle fiale prodotte dalla Pfizer è attesa per oggi martedì 2 febbraio. Continua la campagna vaccinale nel territorio aretino che adesso potrà contare su circa trecento dosi del Moderna e si ipotizza (oggi se ne avrà la certezza) altre duemila del Pfizer.

Le prime, come stabilito dai protocolli, saranno somministrate agli operatori del 118 e dell’emergenza medica mentre le altre fanno parte della più ampia campagna che oltre agli operatori sanitari riguarda anche gli ospiti delle Rsa. Le 4.510 nuovi dosi del Moderna sono arrivate ieri in Toscana. Di queste 1.540 sono state assegnate alla Asl Nord Ovest, 1.980 alla Centro e 990 alla Sud Est.

E’ la seconda fornitura di questo prodotto che giunge nel nostro territorio, per un totale di 9.810 dosi, di cui 5.300 consegnate lo scorso 13 gennaio. Interessati dalla somministrazione quanti sono impegnati nei servizi di emergenza urgenza e i volontari impegnati nei trasporti sanitari.

Per oggi invece sono attese in Toscana le 31.590 dosi della produzione Pfizer-BioNTech. Seguendo il piano di ripartizione attivato nell’Aretino ne dovrebbero essere consegnate oltre duemila. Sempre nella giornata di oggi è prevista la riapertura, a partire dalle 15, dell’agenda della fase uno per la prenotazione delle prime somministrazioni del vaccino Pfizer da parte delle 6.900 persone che si erano già prenotate e alle quali erano stati annullati gli appuntamenti per la improvvisa riduzione delle forniture.

Coloro che avevano già prenotato avranno una priorità di 48 ore, trascorse le quali le prenotazioni saranno aperte (disponibilità di vaccini permettendo), anche agli altri operatori sanitari e socio-sanitari degli ospedali e delle Rsa, della struttura territoriale pubblica, del privato accreditato, dei medici di medicina generale e dei pediatri, sempre che abbiano effettuato la pre-adesione. Una parte delle nuove forniture verrà comunque conservata ai fini della somministrazione dei richiami.



Intanto, attraverso una nota ufficiale, risulta che sono sedici i nuovi casi di Covid19 alla Casa di Riposo “Fossombroni”, di cui due ricoverati all’ospedale San Donato. Nella giornata di lunedì 1 febbraio sono arrivati gli esiti dei tamponi eseguiti su tutti i residenti dell’istituto cittadino che portano a trentasei il numero complessivo di positivi che al momento risultano in condizioni di salute che non destano preoccupazioni.

Nel frattempo, la casa di riposo ha registrato nella giornata di domenica il decesso di una propria residente di settantanove anni a causa di un arresto respiratorio: la signora era tra le positive al Covid19 e soffriva da tempo di gravi patologie respiratorie croniche il cui stato negli ultimi mesi si era ulteriormente aggravato.

La rigida compartimentazione dei vari nuclei della Casa Pia ha comunque permesso di impedire una diffusione capillare del contagio, con i diciassette ospiti dei miniappartamenti del piano-terra che attualmente sono risultati tutti negativi.





