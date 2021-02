Arezzo, si aggrava il bilancio alla Casa Pia: 35 ospiti e 15 operatori positivi al Covid. Via ai trasferimenti

02 febbraio 2021 a

a

a

35 ospiti e 15 operatori: questi i positivi della Asp Fossombroni di Arezzo. L’Asl Tse sta provvedendo al trasferimento degli ospiti nelle strutture di cure intermedie. Quindi Agazzi e Pescaiola ad Arezzo. Qualora ci fosse necessità anche quella dell’ospedale della Valdichiana. I primi 18 casi tra gli ospiti, il cui numero complessivo è di 80 anziani, si sono verificati nel corso delle operazioni Asl di sorveglianza sanitaria preventiva nelle Rsa. I risultati dei tamponi di giovedì scorso avevano evidenziato 18 positivi che la scorsa settimana, in considerazione del loro numero e delle disponibilità di locali nella struttura, erano stati immediatamente isolati e messi sotto le cure dell’Usca. 3 ospiti erano stati trasferiti nella degenza Covid dell’ospedale San Donato. I tamponi avevano anche evidenziato la positività di un operatore della Asp.

Video su questo argomento Covid, Bertolaso: "Vaccini 24 su 24, 7 giorni su 7. Vaccinare 10 mln lombardi entro inizio estate"

Domenica 31 gennaio l’Asl ha sottoposto a nuovo tampone i 62 ospiti che erano risultati negativi al primo. Risultato: altri 17 positivi che ha portato il loro numero totale a 35. Una quantità che non poteva più essere gestita all’interno della Pia Casa. Non solo: nella giornata di lunedì 1 febbraio, i nuovi tamponi hanno fatto passare da 1 a 16 il numero degli operatori positivi.

Covid Italia: il 2020 si chiude con 19.316 imprese in più, il saldo più basso dal 2013



In queste ore l’Usca sta procedendo al trasferimento degli ospiti positivi dalla Pia Casa, liberando l’area Covid utilizzata nei giorni scorsi. Dalle prossime ore, la Fossombroni sarà quindi no covid e gli ospiti positivi saranno assistiti nelle strutture di cure intermedie della Asl Tse. Sulla questione è intervenuta anche il vice sindaco Lucia Tanti: "La delicata fase che sta vivendo la Casa di Riposo Fossombroni non ci lascia indifferenti: insieme alla presidente Debora Testi, che ringrazio unitamente alla struttura per le loro competenze e attenzioni, stiamo seguendo e monitorando ogni aspetto della situazione. Accanto alle ovvie valutazioni di tipo sanitario, vi è un impegno costante per tenere aggiornate le famiglie, rispetto alle quali la sottoscritta e la presidente stessa restano a disposizione".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.