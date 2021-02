Paziente morto dopo operazione alla schiena, la clinica San Giuseppe: "Complicazione. Da verifica interna nessuna difformità"

Luca Serafini 02 febbraio 2021 a

“Cordoglio alla famiglia” e piena “collaborazione” nello sviluppo dell’inchiesta della magistratura sul decesso di Angelo Costanzi. E’ quanto esprime con una nota ufficiale il San Giuseppe Hospital, la clinica di Arezzo dove l’ex funzionario della Motorizzazione Civile non si è risvegliato dopo l’intervento chirurgico. Era mercoledì 27 gennaio: una settimana fa esatta. Arcangelo, per tutti Angelo, 65 anni, di Ponticino, contava di risolvere finalmente i suoi problemi alla schiena operandosi nella clinica di via Aurelio Saffi, struttura di buon nome, oltre tremila interventi l’anno eseguiti da specialisti. Era programmata per lui l’applicazione di tre placche alla colonna vertebrale (“spondilolistesi”) per migliorarne la stabilità.

Arezzo, operato alla schiena non si risveglia dopo l'intervento e muore. Il figlio annuncia esposto: "Vogliamo sapere cosa è successo"

E’ morto due giorni dopo al San Donato: dalla sala operatoria era uscito in coma irreversibile e fu trasferito in Rianimazione. Il pm Angela Masiello ha aperto un’inchiesta dopo l’esposto del figlio di Angelo, Marco. “Complicazioni post operatorie”, si legge nella nota firmata da Massimo Rosati, amministratore delegato di Assisi Project, la società proprietaria della casa di cura. “La struttura ha immediatamente avviato una verifica interna”, scrive l’amministratore Rosati “dalla quale non è emersa alcuna difformità: le indagini diagnostiche pre ricovero e tutti i parametri pre e intra operatori sono infatti risultati aderenti ai protocolli e agli standard richiesti”.

Morta dopo operazione, mesi di coma e Covid: lunedì autopsia sulla salma della paziente cinquantenne

Nel comunicato diffuso ieri si legge ancora: “Questo triste epilogo ha lasciato attonito tutto lo staff e la struttura si è resa immediatamente disponibile con le autorità competenti per collaborare all’indagine in corso. La cartella clinica del paziente e ogni ulteriore elemento richiesto sono nelle mani delle autorità, che stanno provvedendo in queste ore a tutti i necessari rilievi. San Giuseppe Hospital resta quindi in attesa di riceverne gli esiti e continuerà a collaborare alla ricostruzione di quanto accaduto”.

Si attende la decisione del magistrato sull’effettuazione dell’autopsia, chiesta dalla famiglia con gli avvocati Francesco Molino e Francesca Molino. L’esame autoptico potrebbe essere preceduto dall’invio di avvisi di garanzia per consentire la nomina di consulenti di parte in occasione dell’accertamento tecnico irripetibile. L’inchiesta è volta a stabilire se il decesso è avvenuto per cause esclusivamente naturali, e quali, o se invece ci sono state manchevolezze in ambito sanitario, che la clinica San Giuseppe con la sua nota tende a escludere.



