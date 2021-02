Coronavirus ad Arezzo: così oggi e nei mesi scorsi. Il dato dei nuovi positivi a confronto. Il totale delle persone decedute

02 febbraio 2021 a

Il virus non se ne va. In attesa che il vaccino copra la popolazione e produca i suoi effetti, i contagi ad Arezzo e provincia non accennano a sparire. Mettiamo a confronto il dato del 2 febbraio 2021, l'ultimo disponibile con il report della Asl, e quello del 2 gennaio, del 2 dicembre e del 2 novembre. Sono stati 50 i nuovi infettati dal Coronavirus nelle 24 ore intercorse tra il primo e il secondo giorno del mese di febbraio con riferimento per ore 14. I tamponi esaminati sono stati 1.023. Il 2 di gennaio i nuovi casi furono 69 su 259 tamponi; il 2 dicembre 47 su 1.1136 tamponi e il 2 novembre 217 positivi su 3.673 tamponi.

Il report Asl ci dice che ad oggi esistono in provincia di Arezzo 883 persone positive, un mese fa erano 717. A dicembre la situazione era ben più complessa con 1.771 persone positive. Da inizio pandemia, stando al dato della Regione Toscana, gli aretini colpiti dal virus sono stati 12.222. Sempre stando alla Regione, i morti aretini sono stati 255 in quasi un anno (a partire da marzo con la prima ondata). Un dato, quello dei decessi, che non trova mai d'accordo le analisi della Regione e quelle della Asl.

Quanto alla situazione dei ricoverati, il 2 novembre 2020 erano 101 nei reparti Covid del San Donato e 21 in Terapia Intensiva. Poi passati a 101 e 20 il giorno 2 dicembre 2020. Un mese fa esatto i posti letto occupati nei reparti erano 57 e 12 in terapia intensiva. Il 2 febbraio 2021, sono 66 le persone ricoverate nella bolla Covid e 9 in Terapia intensiva.

Da gennaio e febbraio calato sensibilmente anche il numero delle persone in quarantena come contatti di casi: 1.580 oggi rispetto ai 2.387 di un mese fa. A dicembre superavano le tremila unità.

L'ultimo bollettino della Asl riporta 26 nuovi infettati su Arezzo dove il focolaio alla Casa Pia produce dati rilevanti. Cinque casi a Capolona, 4 a Poppi, 3 a Castel San Niccolò e Loro Ciuffenna, 2 a Bibbiena, Bucine, Laterina pergine Valdarno, 1 caso a Castiglion Fibocchi, Pieve Santo Stefano e Terranuova.

La persona deceduta è un uomo di 84 anni che si è spento all'ospedale San Donato.

